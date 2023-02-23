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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere tekrar Hatay’a gitti. Kılıçdaroğlu'na Hatay'daki incelemelerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti. Depremzedelerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına da açıklamada bulundu.

HATAY SİZİN YUVANIZ

Depremde en çok zarar gören bölgelerden birinde olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Su, çadır gibi sorunlar var. Kişiler, çadır kentlerde değil evlerine yakın mahallelerde, çadırlarda yaşamak istiyor. Çünkü binaları yıkılmamışsa binalarında eşyaları var.

çadır üreticileri, üretiyor bir taraftan ama özellikle AFAD, Kızılay’ın elinde yeteri kadar çadır stoku olmadığı için üreticiler çadır yetiştiremiyor. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek.

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Hepimiz Hatay’ın acılarını derinden hissediyoruz. Bizim açımızdan, tarihimiz açısından büyük bir önemi var. Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanetidir. Çünkü ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ diyerek hasta yatağından kalkıp Hatay’ı anavatana katmıştır. Dolayısıyla Hatay’ın üzerine titrememiz gerekiyor. Bu kentin ayağa kaldırılması gerekiyor. Hatay kadim bir kenttir ve bu kadim kentin kültürüyle beraber, dokusuyla beraber, tarihi eserleriyle beraber korunması, yaşatılması, yıkılan eserlerin yeniden onarılması gerekiyor.

Hatay gerçekten demografik açıdan da dikkat edilmesi gereken bir kentimiz. Bu çerçevede de ben ülkeyi yönetenlere seslenmek ve onları uyarmak isterim. Bu bağlamda deprem dolayısıyla Hatay’dan ayrılıp komşu illere veya Türkiye’nin değişik illerine giden, bütün Hataylı kardeşlerim; burası sizin yuvanız. Buraya umarım kısa süre içerisinde dönersiniz.”