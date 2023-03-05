Üreten depremzedeler

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Bazıları ise bölgede özellikle gıda ve tarım ürünlerine yönelik üretimlerini sürdürmeye çalışıyor. Kadınlar tarlalarda hasat yaparken, çobanlar her gün koyun sürülerini enkazların arasından otlak alanlara götürüp gün boyu otlatıyor.

KAPASİTE ARTIRDILAR

Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan bölgesinde birçok işyeri ve konutun yanı sıra Hatay'ın yöresel ürünü kara ocak fırınlarının da ciddi bölümü yıkıldı. Kentte kalan birkaç fırın, kapasitelerini iki katına çıkarıp en önemli ihtiyaçlardan olan ekmek üretimini sürdürüyor. Defne ilçesinde depremi küçük hasarla atlatan ancak Antakya'daki fırınları ağır hasar gören Günenç ailesi, günlük 6-7 bin ekmek üretimini 15 bine çıkardı ve simit-poğaça olarak da günde 3 bin 500 üretim yapıyor. Her sabah fırının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.