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Üreten depremzedeler

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Tarım#Hatay
Üreten depremzedeler
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 07:00

Depremin hasar verdiği, binlerce can kaybı olup binaların yıkıldığı Hatay'da birçok depremzede, çevre illere geçici barınma amaçlı göç ederken, çoğu da çadır veya konteynerlerde yaşamlarına devam ediyor.

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Bazıları ise bölgede özellikle gıda ve tarım ürünlerine yönelik üretimlerini sürdürmeye çalışıyor. Kadınlar tarlalarda hasat yaparken, çobanlar her gün koyun sürülerini enkazların arasından otlak alanlara götürüp gün boyu otlatıyor.

Üreten depremzedeler

KAPASİTE ARTIRDILAR

Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan bölgesinde birçok işyeri ve konutun yanı sıra Hatay'ın yöresel ürünü kara ocak fırınlarının da ciddi bölümü yıkıldı. Kentte kalan birkaç fırın, kapasitelerini iki katına çıkarıp en önemli ihtiyaçlardan olan ekmek üretimini sürdürüyor. Defne ilçesinde depremi küçük hasarla atlatan ancak Antakya'daki fırınları ağır hasar gören Günenç ailesi, günlük 6-7 bin ekmek üretimini 15 bine çıkardı ve simit-poğaça olarak da günde 3 bin 500 üretim yapıyor. Her sabah fırının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

 

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#Deprem#Tarım#Hatay

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