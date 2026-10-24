'Üreme hücresi ticareti' soruşturması: Yeni detaylar ortaya çıktı! Yazışmalardaki M2 şifresi çözüldü

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine ilişkin yürütülen soruşturmada, 53 şüphelinin yer aldığı örgütlü yapının faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki ifade, mesajlaşma ve mali kayıtların incelenmesinde donör temini, ilaç tedariki, muayene organizasyonu, yurt dışı seyahatleri ve para transferlerinin farklı kişiler arasında paylaşıldığı değerlendirildi. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Hacer T.’nin donörlük yaptığı, daha sonra başka kadınların kliniklere yönlendirilmesi ve işlemlerinin koordinasyonunda rol aldığı belirtildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 31 yaşındaki Hacer T., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. İfadesinde, 2 çocuk annesi olduğunu ve geçimini çalıştığı şirketten aldığı maaş ile donörlükten elde ettiği gelirle sağladığını söyledi. Hacer T., donörlüğe Emine Ç.’nin yönlendirmesiyle başladığını, Kıbrıs’taki işlemlerden 15-20 bin lira aldığını, daha sonra farklı aracılarla çalıştığını ve kliniklerle doğrudan iletişim kurmaya başladığını anlattı. Kendi donörlük deneyiminin ardından başka kadınların adaylık süreçlerini takip ettiğini belirten Hacer T., bazı kadınların işlemlerini koordine ettiğini kabul etti. Ancak örgüt kurma ve örgüte üyelik suçlamalarını reddetti.

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DONÖR AĞI VE GÖREV DAĞILIMI

Dosyadaki değerlendirmelerde Hacer T. örgüt lideri, Muharrem Ş., Ahucan A., Enis K., Hayat İ. ve Özlem T. ise yönetici konumunda değerlendirilen kişiler arasında gösterildi. İddiaya göre yapıda donör bulma, ilaç gönderme, muayene ayarlama, yurt dışına yönlendirme ve tahsilat faaliyetleri farklı kişiler tarafından yürütüldü. Daha önce donörlük yapan kadınların arkadaş çevrelerinden yeni adaylar bulduğu, yönlendirme karşılığında komisyon istediği de yazışmalara yansıdı. Hacer T.’nin kendisini başka bir adayla tanıştıran kişiye 100 avro verdiğini anlattığı, başka bir donörün de yönlendirdiği kadın için vaat edilen komisyonu istediği mesajları kabul ettiği belirtildi.

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İŞ BAŞVURUSUNDAN DONÖRLÜK TEKLİFİNE

Dosyadaki bir kadın beyanında, sosyal medyada yaptığı iş başvurusunda boyu, kilosu ve saç renginin sorulduğu, kendisini ilaç firması çalışanı olarak tanıtan bir erkeğin daha sonra donörlük teklif ettiği anlatıldı. Kadın, kendi sürecinde üreme hücresi alınmadığını ve kendisine ücret ödenmediğini söyledi. Bu beyanın yanı sıra diğer yazışmalarda adayların yaşı, kan grubu, boyu, kilosu, saç ve göz rengi gibi özelliklerinin kliniklere iletilen profillerde yer aldığı görüldü. Hacer T.’nin hangi kan grubuna ihtiyaç duyulduğunu sorduğu, aday eşleştirmesini yaklaşık bir ay önceden yaptığını anlattığı ve klinikten gelen yanıtın ardından ilaç, muayene ve seyahat planlamalarını görüştüğü belirtildi. Bir kadının doğum yılına dikkat çekmesi üzerine Hacer T.’nin, “Ben küçülttüm” diyerek yaşını daha küçük gösterdiğini söylediği, bilgi sorulursa yanlış gönderildiğinin belirtilmesini istediği yazışmalara yansıdı. Adaylardan beş-altı fotoğraf istendiği, Hacer T.’nin bir fotoğraftaki göz renginin lens olup olmadığını sorduğu da görüldü.

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İLAÇ, MUAYENE VE SEYAHAT SÜREÇLERİ TAKİP EDİLDİ

Hacer T.’nin ifadesinde, Antalya ve Ankara’daki kişilerden temin edilen ilaçları kadınlara ulaştırdığını söylediği belirtildi. Dosyada yer alan yazışmalarda ilaç kutularının fotoğrafları, enjeksiyon videoları, ultrason görüntüleri, kargo dekontları ve uçak bileti bilgilerinin paylaşıldığı görüldü. Hacer T.’nin bazı kadınları İstanbul’da muayeneye götürdüğünü ve muayene ücretlerini ödediğini de anlattığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Merve Ş.’nin 2023-2026 yılları arasında ağırlıklı olarak Kıbrıs’a, bir kez de Arnavutluk’a olmak üzere toplam 30 farklı tarihte yurt dışına seyahat ettiği tespit edildi. Bazı seyahatlerin yaklaşık 20 günlük aralıklarla gerçekleştiği, uçak biletlerinin bir kısmının üçüncü kişiler tarafından satın alındığı belirlendi. Bu seyahatler, dosyada yer alan donör temini ve yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde üreme hücresi elde edilmesi iddiaları kapsamında değerlendirildi.

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HESAP HAREKETLERİ 2,7 MİLYON LİRAYI AŞTI

Dosyada yer alan mali incelemelerde, Hacer T. ile Muharrem Ş. arasında karşılıklı para transferleri bulunduğu belirlendi. 4 Eylül 2024 ile 26 Temmuz 2026 arasındaki listelenen hesap hareketlerinde Muharrem Ş.’den Hacer T.’ye 1 milyon 347 bin lira, Hacer T.’den Muharrem Ş.’ye ise 1 milyon 253 bin lira aktarıldığı kaydedildi. İki kişi arasındaki listelenen çift yönlü para hareketlerinin toplamının 2 milyon 600 bin lirayı aştığı belirtildi. Dosyadaki diğer hesap hareketleriyle birlikte Hacer T.’nin listelenen toplam para girişlerinin 1 milyon 373 bin lira, çıkışlarının ise 1 milyon 394 bin lira olduğu tespit edildi. Bu tutarların hesap hareketlerinin hacmini gösterdiği, örgütün net kazancını ortaya koymadığı değerlendirildi. Hacer T., Muharrem Ş.’yi 2025 yılında tanıştığı erkek arkadaşı olarak tanımladı.

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DONÖR PAYI VE KOMİSYON PAZARLIKLARI

Dosyadaki yazışmalarda, bazı işlemlerden elde edilen 8-10 bin avroluk gelire karşılık donörlere 800-bin avro ödendiğinin konuşulduğu görüldü. Hacer T.’nin normal sonuçlanan bir işlemden yaklaşık 5 bin lira aldığını, düşük sayıda yumurta elde edilmesi halinde kendisine ödeme yapılmadığını söylediği; başka kadınların yönlendirilmesi karşılığında 100-150 avro aldığını da anlattığı belirtildi. Hacer T.’nin bir ücret görüşmesinde “90 M2 çıkaran kızım var benim” dediği, 58 M2 için bin 400 avro, 50 M2 için ise bin 250 avro ödendiğini anlattığı kaydedildi. Yazışmalardaki M2 ifadesinin ise yumurtanın olgunluk aşamasına ilişkin sayım olarak kullanıldığı aktarıldı.