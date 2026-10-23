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‘Üreme Hücresi çetesine’ 8 tutuklama

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul#Şüpheli
‘Üreme Hücresi çetesine’ 8 tutuklama
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER’e yapılan ihbar üzerine kadınları para karşılığında yumurtalarını satmaları için yurtdışına yönlendirdiği öne sürülen çeteye yönelik soruşturma başlattı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasadışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğü belirlendi.

41 KADIN, 811 KEZ YUMURTA SATMIŞ

İncelemelerde, 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı tespit edildi. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri ve yöneticileri, donör kadınlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile seyahat organizatörlerinin bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 43’ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık sorunları nedeniyle 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 8’i, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma’ ve ‘Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’ kapsamında tutuklandı. 36 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi istendi. Firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul#Şüpheli

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