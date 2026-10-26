‘Üreme çetesi’nde yeni detaylar: Donör başına pazarlık yapılmış

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Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasadışı üreme hücresi ticaretinin Şüpheliler tarafından Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurtdışına yönlendirildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. 14 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOMİSYON TALEP EDİLMİŞ

Dosyadaki ses kayıtlarında, donör adaylarına ödenecek ücretler üzerinden yapılan pazarlıklar da yer aldı. Bir donör adayının başka bir bağlantıdan 2 bin Euro teklif aldığını söylemesi üzerine Hacer T.’nin, ‘Ben sürekli kız yolluyorum’ dediği ve Kıbrıs’ta bu seviyede ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savunduğu belirtildi. Aynı görüşmede donör adayının renkli gözlü olduğunu, 0 Rh negatif kan grubuna sahip bulunduğunu ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek ücretin artırılmasını istediği öğrenildi.

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Mesajlarda, donör adayı yönlendirmeleri karşılığında komisyon talep edildiği ve ilaçların kargoyla gönderildiği görüldü.

Bir kadının, daha önce Hacer T.’ye donör adayı yönlendirdiğini belirterek mesajında, ‘Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün’ ifadelerini kullandığı kayıtlarda yer aldı.

12 YILDIR BU İŞİ YAPIYORMUŞ

Hacer T. ifadesinde, kendisini bu işe ilk yönlendiren Emine Ç.’nin yaklaşık 12 yıldır bu işi yaptığını belirterek, Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosova gibi ülkelere kadın donör gönderildiğini iddia etti.

Hacer T.’nin ifadesinde, erken yaşta iş hayatına atıldığını belirterek geçimini hem çalıştığı şirketten aldığı aylık ücretle hem de donörlükten elde ettiği gelirle sağladığını söylediği öğrenildi.