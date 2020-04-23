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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Ürdün’den getirilen 166 Türk, yurtlara yerleştirildi

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Ürdün’den getirilen 166 Türk, yurtlara yerleştirildi
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ÜRDÜN’de bulunan 166 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun’a getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda Ürdün’de bulunan 166 Türk vatandaşı, gece yarısından sonra Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, bagajları dezenfekte edildikten sonra otobüsler ile yerleştirilecekleri yurtlara götürüldü.

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