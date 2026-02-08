Ürdün Kralı Dolmabahçe’de

Haberin Devamı

Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşmenin ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Hüseyin Bin Ali Nişanı’nı takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişanın tarafına tevdi edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki derin tarihi bağların somut bir tezahürü olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu müstesna nişanın köklü kardeşlik ve dostluk münasebetlerimizi daha da pekiştireceğine inanıyorum.

Haberin Devamı

ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK

Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hâkim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs’teki mukaddes mekanların hamisi olan Ürdün’ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. İnşallah 11 gün sonra müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyor, mübarek ramazanın ülkelerimiz ve tüm İslam alemi için rahmete, berekete, huzura kapı aralamasını canı gönülden temenni ediyorum. Rabb’im kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin.”

TÜRKİYE’NİN ROLÜ HAYATİ...

Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihi dostluğa işaret eden Kral 2. Abdullah da, “Türkiye’nin, bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik süregelen çabalarda ve tüm ülkelerin egemenliğinin korunmasında rolü hayati öneme sahiptir” dedi.

‘NAKŞ-I ZAMAN’I GEZDİLER

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah’ı Dolmabahçe Sarayı’nda ağırladı. Emine Erdoğan, daha sonra el Abdullah ile Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman Sergisi’ni gezdi.

Haberin Devamı