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Uraloğlu duyurdu: THY ile Türksat internet konusunda mutabakat zaptı imzaladı

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#Abdülkadir Uraloğlu#THY#Türksat
Uraloğlu duyurdu: THY ile Türksat internet konusunda mutabakat zaptı imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 19:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat'ın, THY'nin uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız THY ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı. İletişimin devi Türksat’ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Abdülkadir Uraloğlu#THY#Türksat

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