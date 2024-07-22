Uraloğlu duyurdu: THY ile Türksat internet konusunda mutabakat zaptı imzaladı

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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız THY ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı. İletişimin devi Türksat’ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.