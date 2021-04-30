UPS Kargo 2021 çalışma saatleri! UPS Kargo cumartesi ve hafta sonları açık mı?

UPS Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargo’nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. UPS Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? UPS Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Avrupa pazarına ilk olarak 1976 yılında giren UPS, o günden bu yana uluslararası gücü ve yüksek kalite standartları ile yerel uzmanlığını her pazarda birleştirerek kapsamlı Avrupa hizmet portföyünü geliştirmiştir. Yetkili Servis Sağlayıcısı Ünsped ile 1988 yılında Türkiye pazarına giren UPS, 2009 yılında Ünsped’i satın almıştır.

United Parcel Service, 28 Ağustos 1907'de Seattle'de Amerikan Posta Şirketi olarak James E. Casey tarafından kurulmuştur ve 1919 yılında United Parcel Service olarak adını değiştirmiştir. 16 Ağustos 1976'da United Parcel Service Atlantik üzerinde sıçrama yapmış ve Almanya'da ilk şubesini açmıştır; Amerika dışındaki ilk şubesi Ren Park Center Neuss'de kurulmuş ve böylece eski Deutsche Bundespost ile doğrudan rekabet eder konuma gelmiştir. United Parcel Service, 400 binden fazla çalışanı ile 220 ülkede hizmet vermektedir. Türkiye genelinde ise her ilde bir şubesi vardır ve yaklaşık 265 şubesi bulunur.

UPS Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu da Cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir.

Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

UPS Kargo merkez binası, Seyitnizam Mh. Mevlana Cad. UPS Plaza No:87 34015 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunmaktadır. UPS Kargo merkez şubesine 0212 444 00 66 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 409 06 10 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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