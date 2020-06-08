Update ne demek? Update nedir? Update TDK kelime anlamı

Kökeni İngilizceden gelen update kelimesi, Türkçe karşılık olarak, ‘güncelleme’ şeklinde öne çıkıyor. Her ne kadar Türkçede güncelleme doğru terim olsa bile, özellikle teknoloji kaynaklı cihazlar İngilizce kökenli olduğu için update ile çok fazla karşı karşıya kalınmaktadır.

Update Ne Demek?

Teknolojik cihazlar ve farklı programlar sebebiyle update kelimesi günümüzde Türkçeye yerleşmiş durumda. Özellikle bilgisayarların ya da programların güncellenmesi üzerinden update kelimesi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda update kelimesi için, ‘güncelleme’ sözcüğü ön plana çıkmaktadır. Aynı şekilde İngilizcede de bu anlam üzerinden ele almakta ve bilgisayar başta olmak üzere pek çok cihaz konusunda kullanılmaktadır.

Herhangi bir programın ya da belli başlı bazı teknolojik cihazların yenilenmesi üzerine ifade etmek mümkündür. Bunun sebebi sistemin daha iyi çalışması ve herhangi bir sorun olmadan düzenli devam etmesidir. Ancak TDK açısından bakıldığında bu kelimenin Türkçede yer almadığını dile getirmek mümkün.

Yine de teknoloji tabanlı cihazların İngilizce üzerinden ele alınması sebebiyle, update kelimesi Türkçeye halk arasına yerleşmiş durumda. Özellikli bilgisayar dünyasında hayatını geçiren kişiler için bu kelimenin önemi çok büyüktür. Bu kelime İngilizcede ayrıca birçok değişik amaç altında ele alınmak ile beraber yoğun kullanılmaktadır.