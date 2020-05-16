Update Ne Demek? Update Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Update İngilizce bir sözcüktür. Update daha çok bilgisayar ile ilgili bir kavramdır. Update sözcüğü cümle içinde isim olarak güncel veriler, güncelleştirme manasına gelmektedir.

Update Ne Demek?

Update bilhassa bir bilgisayar yazılımı içerisinde geliştiriciler veya kullanıcılar aracılığıyla yakalanan hataların yok edilmesi için yollanan yeni yazılım versiyonudur. Bir problemi gidermek için geliştiriciler bütün yazılımı biçimlendirmek yerine Update dosyası çözmek için geliştiriciler tüm bir yazılımı düzenlemek yerine çoğunlukla Update dosyası oluştururlar ve bunu kurulum paketi şekline getirdikten sonra kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Güncellemek, modernize etmek veya modernleştirmek manasına gelen Update sözcüğü teknolojinin bulunduğu her alanda kullanılmaktadır. Güncelleme yani Update işlemleri artık teknolojinin en önemli parçalarındandır. Güncelleştirmeler sayesinde kullanıcılar meydana gelmiş problemlerden rahatlıkla kurtulabilmektedir. Ayrıca Update’ler kullanıcılara çoğunlukla ücretsiz olarak sunulmaktadır. Herhangi bir yazılımın güncelleştirmesi bazen bildirim olarak gelirken bazen de yazılım geliştiricisinin internet sitesinden kullanıcı tarafından bulunması gerekebilmektedir.