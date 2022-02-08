Unvanlarını kullanmayan profesör

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'#Galatasaray
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
İbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacakİbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak#İbrahim Kalın
Bu kadarına pes Astrolojik kürtajBu kadarına pes! Astrolojik kürtaj#Astroloji
Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimlerErdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?#Savcı Sayan
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecekBakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecek#Derya Büyükuncu
Katillerin ifadeleri ortaya çıktı: Korkunç cinayette racon iddiasıKatillerin ifadeleri ortaya çıktı: Korkunç cinayette racon iddiası#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
Ne çok sevmişim ben seni meğer...'Ne çok sevmişim ben seni meğer...'#Ece Erken
Süper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoya silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladıSüper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoy'a silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı#Aziz Aksoy
Emine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyorEmine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyor#Emine Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Unvanlarını kullanmayan profesör

#Zekai Şen#İlim Yayma Ödülleri#TÜBİTAK
Unvanlarını kullanmayan profesör

İlim Yayma Ödülleri’nde Büyük Ödülü alan Prof Dr. Zekai Şen, sahip olduğu hiçbir unvanı kullanmıyor. Dünyanın 500 bilim öncüsünden biri olarak gösterilen Şen’i sıradışı yapan bir diğer özelliği ise hiç sevmediği halde hocasının zoruyla eğitimine başladığı suya ömrünü adamış olması...

Haberin Devamı

TÜRKİYE’nin Nobel’i olarak bilinen İlim Yayma Ödülleri’nin Büyük Ödülü, mezun ettiği binlerce öğrencisi tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Zekai Şen’e verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde yol arkadaşlığı da yapan Şen’le, Türkiye’nin Nobeli’ni aldıktan sonra buluşmak için sözleşiyoruz. Çalışmalarının başından ayrılmamak için Medipol Üniversitesi’ndeki ofisine davet ediyor. Kapısındaki tabelada herhangi bir unvan yok. Sadece ismi yazıyor. Masasının üstü kitaplarla dolu, bir yandan yeni çalışmaları için internetten araştırmalar yapıyor, bir yandan da öğle yemeği niyetine galeta atıştırıyor.

Unvanlarını kullanmayan profesör

Haberin Devamı

SUYU HİÇ SEVMİYORDUM

Önce en merak ettiğim soruyu soruyorum: “Suyu çok sevdiğiniz için mi su profesörü oldunuz?” Pek de beklemediğim bir cevap geliyor: “Suyu hiç sevmediğim halde hocamın zoruyla bu dalı seçmiştim.”

Ancak suyu sevmeyen profesör ömrünü de suya adamış. Nobel Ödül Beratı sahibi olmuş. Dünyadaki 500 bilim öncüsü arasına ismini yazdırmış, akademik ömrünün neredeyse tamamını suyla ilgili araştırmalara adamış. Bu çalışmaları da ona ‘Suyun Profesörü’ unvanını getirmiş..

BABAM MÜTEAHHİT OLMAMI İSTERDİ

Zakai Şen, su profesörlüğüne giden yolu şöyle anlattı:

“Allah rahmet eylesin, babam okuma yazma bilmezdi. Annemin ne yüzünü gördüm ne fotoğrafını. Ben 2 aylıkken ölmüş. Babam müteahhit olmamı isterdi. Çünkü o mermer ustasıydı. Müteahhit mühendis olduğum zaman mermer işlerini babama verecektim. Ben mühendis, o usta olarak para kazanacaktık. Teknik Üniversite’de hiç sevmediğim bir konu vardı, su... Suyu hiçbir zaman sevmedim, seçmedim de. Teknik Üniversite eskiden 5 yıldı. Beşinci yıl yüksek mühendis olurdun. Yol mu, su mu, betonarme mi, yapı mı seçeceksin orada seçerdin. Suyla hiç alakam yoktu ama ben TÜBİTAK bursiyeriydim. Babamın haberi yok, gittim doktora imtihanına girdim. Sözlüye Ankara’ya çağırdılar, gittim. Sudan soru sormaya başladılar. Pek cevap veremedim. Oradakilerden biri ‘Oğlum sen ne projesi yapıyorsun’ dedi. ‘Hocam, betonarme’ dedim. Projeyi anlattım, çıktım. İstanbul’a geliyorum. Yolda kendi kendime ‘Kazanamadım’ dedim. Ben kazandım.

Haberin Devamı

Unvanlarını kullanmayan profesör

HOCAM YÖNLENDİRDİ

TÜBİTAK’ta sismoloji ya da hidroloji seçmem gerekiyor. ‘Hidroloji ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Kazım Çeçen hocama sordum. ‘İleride su çok önemli olacak. Sen hidrolojiyi seç. Bu su demek’ dedi. Tavsiyesi üzerine hiç sevmediğim suyu seçtim. Sonra çok sevdim suyu. En önemli şey su.”

‘BEKAR GİDEMEZSİN’ DEDİLER, EVLENDİM

1971 yılında İTÜ’den mezun oldum. TUBİTAK bursu ile İngiltere’de doktora hakkı kazandım. Kazım Hocam, ‘İngiltere’ye bekar gidemezsin’ dedi. Utandım, kıpkırmızı oldum. Görücü usulüyle evlendirdiler. Allah razı olsun eşimden 51 senedir evliyiz. Ben bir ara başaramayacağımı düşünüp İngiltere’den dönmek istedim. Eşim engel oldu. Üç çocuk vardı. Bir elmayı üçe böler yedirirdik çocuklara. Öyle fakirdik. Sonra Suudi Arabistan’a gittik. Beni Libya’dan, Kanada’dan, Norveç’ten istediler ama Kazım Çeçen hocam, ‘Oğlum, sen fakirsin. Bilim yapma git Suudi Arabistan’a orada biraz para kazan’ dedi. Ama gittim, baktım ki bir kütüphane, ne istersen var. O kütüphane beni çok etkiledi. Jeoloji desen, hijyoloji desen, fizik desen. Bütün bu dallarla ilgili bilime orada yöneldim. 

Haberin Devamı

Unvanlarını kullanmayan profesör

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zekai Şen#İlim Yayma Ödülleri#TÜBİTAK

BAKMADAN GEÇME!

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ

BAKMADAN GEÇME!

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ