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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Unutulmak istiyorum’

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
‘Unutulmak istiyorum’
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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, yeniden yargılanma ve milletvekilliğini yeniden kazanma sürecini değerlendirirken, “Ben unutulmak istiyorum artık. Bu ülkeye yapabileceğim, bu yaşta bu kadar” dedi.

Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden almasının ardından dün CHP grup toplantısına katıldı. Toplantı salonuna Kılıçdaroğlu’yla birlikte giren ve salonda yan yana oturan Berberoğlu, milletvekilleri tarafından alkışlandı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berberoğlu şunları söyledi:

‘SADECE DOSYANIN ADIYIM’

“Elinizi vicdanınıza koyun. MİT TIR’larını ben mi durdurdum, TIR’ları durduran savcı, hâkim, jandarmayı, askerleri ben mi atadım? 24 ayrı yargıç tarafından yargılandım, var mı bildiğimiz böyle bir dünya rekoru? Milletvekili olmayan bir kişiye fezleke düzenlendi. Hukuken bir itirazım yok. Ama işin siyasi ayağı var.”

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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