Koronavirüs adeta unutuldu... Ne maske ne mesafe: Bu parti normal değil

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından İstanbul’un her ilçesinden onbinlerce kişi Kadıköy sahillerine koştu. Cumartesi sabahından itibaren çimenlik alanlar doluydu. Yoğunluk gece saatlerinde de sürdü. Koronavirüs tedbirleri unutuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Moda’da çalan müzik eşliğinde onlarca kişi göbek attı, eğlendi. Polis ve bekçilerin uyarıları da fayda etmedi.

UYSAK DA UYMASAK DA

Arkadaşlarıyla Caddebostan Sahili’nde vakit geçiren Burak Oltulu, “Haddinden fazla kalabalık var. Eğer virüs bulaşacaksa her türlü bulaşır. Kurala uysak da uymasak da bir şekilde virüse yaklaşacağız” diye konuştu. Bu arada sahillerde ekip otolarıyla dolaşan polisler de “Değerli İstanbullular, salgın hastalık devam ediyor. Sosyal mesafeye dikkat edelim” uyarısı yaptı.

ÇEMBERLER SİLİNDİ

Caddebostan sahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal mesafenin ayarlanabilmesi için çizdiği çemberler silindi. Vatandaşlar pazar günü de birbirlerine oldukça yakın kurdukları masalarda günlerini geçirdi. Alanda maske kullananlar kadar kullanmayanlar da vardı.

KOCA’DAN VİDEOLU TEPKİ MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Moda’daki görüntüler için Twitter’dan şöyle yazdı: “Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM.”

SARAYBURNU FATİHLERİ MEKÂNA GERİ DÖNDÜ









Sarayburnu sahilinde yıllardır yaz kış demeden denize giren Sarayburnu Fatihleri normalleşme dönemine geçişin ardından iki buçuk ay sonra denizle buluştu. Sarayburnu’nda toplanan yaklaşık 150 kişi önce kavurma ve tatlı yedi, ardından da topluca denize girdi. Grup üyeleri sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. Grup üyesi Yüksel Sönmez, “Biz ‘Sarayburnu Fatihleriyiz’. İki buçuk aydan beri evdeyiz. Koronavirüs yüzünden evlerde kapalı kaldık. İki buçuk ay sonra kendimizi denizde bulduk. Bunun keyfini sürüyoruz ve yüzmeyi de çok özledik. Bugün 150 yüzücü arkadaşımız buraya geldi. Sarayburnu kebabı dediğimiz bir yemeği yapıyoruz. Burada bir ikramımız var, bu ikramı da bütün yüzücü arkadaşlarımıza dağıttık” dedi.

İSTİKLAL NORMALİ

İstiklal Caddesi de hafta sonuna kalabalık girdi. Mağazalar kısmen boş olsa da, kafeler ve lokantalar doluydu. Polis İstiklal Caddesi’nde maskesiz gezenleri ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı.







