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Unuttuğu telefonunu almak isterken canından oldu: Emniyet şeridindeki midibüsün çarptığı servis şoförü öldü

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#Ahmet Ak#Denizli#Trafik Kazası
Unuttuğu telefonunu almak isterken canından oldu: Emniyet şeridindeki midibüsün çarptığı servis şoförü öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 16:45

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, markette unuttuğu cep telefonunu almak için yolun karşısına geçmeye çalışan servis şoförü Ahmet Ak, emniyet şeridinde ilerlediği iddia edilen bir midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü A.G.'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, önceki gün, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunun Pınarkent Mahallesi kesiminde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Ak'a, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yan tarafındaki emniyet şeridinde ilerlediği ileri sürülen A.G. yönetimindeki midibüs çarptı. Yola savrulan Ak, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin özel hastaneye kaldırdığı Ak, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Midibüsün şoförü A.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Unuttuğu telefonunu almak isterken canından oldu: Emniyet şeridindeki midibüsün çarptığı servis şoförü öldü

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Ak'ın servis minibüsü şoförü olduğu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçileri almaya giderken, durup alışveriş yaptığı markette unuttuğu cep telefonunu almak için, tekrar yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Unuttuğu telefonunu almak isterken canından oldu: Emniyet şeridindeki midibüsün çarptığı servis şoförü öldü

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anının da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ak'ın yol kenarındayken emniyet şeridinden ilerleyen midibüsün çarpmasıyla yola savurması yer alıyor.

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#Ahmet Ak#Denizli#Trafik Kazası

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