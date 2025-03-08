Unutmadık: Çetin Emeç ve Sinan Ercan anıldı

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Silahlı saldırıda 55 yaşında hayatını kaybeden Çetin Emeç için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında yapılan anma törenine ailesi, sevenleri, meslekdaşları katıldı. Törende Emeç için Kuran’ı Kerim okunarak dua edildi.

HAYATIYLA ÖDEDİĞİ BÜYÜK BEDEL

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu törende şöyle konuştu: “Çetin Bey gerçek bir Cumhuriyet aydınıydı, işinde cesur, çalışkan ve çok titizdi. Bir kelimeyi doğrulatmak için saatlerce uğraştığımız günleri hatırlıyorum. Onun bir yazısından alıntı yaptım, şöyle diyordu: ‘Basın özgürlüğü istediğin manşeti atabilme özgürlüğüdür. O manşetleri atabilme özgürlüğü, sıkça gazetecilerin hayatlarıyla ödedikleri büyük bedelin de öyküsüdür.’ Evet, Çetin Bey bu bedeli ödedi. Kendisini saygıyla anıyorum.”

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KENDİSİNİ ÇOK ÖZLÜYORUZ

Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin “Bu ölümler, basın tarihinin de Cumhuriyet tarihinin de kısa özeti gibi” diyerek şöyle devam etti: “Saygın gazeteciler suikastlara hedef oldular, Türkiye’de gazetecilik mesleğinin ne kadar sıkıntılı bir alan olduğunu bize gösteriyor. Bu cinayetlerin büyük ölçüde açıklık kazanmamış olması da büyük bir soru olarak karşımızda duruyor. Beni 1987’de Hürriyet Gazetesi’ne alan kişi Çetin Bey’di, çok zarif bir insandı. Haber onun için en önemli şeydi, kendisini özlüyoruz.”

OĞLU: ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM...

Çetin Emeç’in oğlu Mehmet Emeç ise “Kendisi vefat ettiğinde 55 yaşındaydı, 14 Mayıs’ta 90 olacaktı. Sizler, onun çalışma arkadaşları, vefakâr ailesi, burada olan, olamayan dostları sayesinde hâlâ hayatta, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

ACISI HER ZAMAN İÇİMİZDE

Çetin Emeç’le birlikte öldürülen şoförü Sinan Ercan da ölümünün 35’inci yılında Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Babası Sinan Ercan’ın mezarı başında dua okuyan oğlu Müfit Ercan, “35 yıl oldu babamı kaybedeli. İyisiyle, kötüsüyle bir 35 yıl geçirdik. Yeri hiç dolmadı. Onu hiçbir zaman unutmadık. Acısı her zaman içimizde. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun” dedi.