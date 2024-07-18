Unutkan memur örgütü deşifre etti

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 2018 yılında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonları dinlenmeye alındı. Yapılan dinlemeler sonucunda çete üyelerinin kendi aralarındaki örgütsel konuşmaları elde edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu dosyada 2020 yılında takipsizlik kararı verdi. Verilen takipsizlik kararı müştekilere tebliğ edilmedi.



TAPELERİ İMHA EDİN

Takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından savcılık kendi ellerinde bulunan tapelerin imha edilmesi talimatı verdi. Aynı şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na da (BTK) yazı yazılarak çete hakkında yapılan dinlemeler sonucu elde edilen tapelerin imhası yönünde bir talimat gönderilmesi gerekiyordu. Ancak Teknik Büro'da görevli bir memurun BTK’ya bu yazıyı yazmayı unuttuğu iddia edildi. Memurun bu unutkanlığı nedeniyle 2018 yılındaki soruşturma sonucu elde edilen tapeler BTK’da kalmış oldu.

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DOSYA TEKRAR AÇILINCA

2023 yılında Kaplan dosyası tekrar açıldı. Yurtdışına kaçacağı gerekçesiyle Kaplan ve çetesine operasyon yapıldı. Bu nedenle Kaplan ve suç örgütü üyeleri telefonları dinlemeye alınamadı. Örgütün yapılanmasının ortaya çıkarılmasında önemli bir delil sayılan dinleme kayıtlarının bulunmaması önemli bir eksiklik sayılıyordu.

Yeni soruşturmayı sürdüren savcı, yaptığı araştırmalar sonucu, 2018 yılında hazırlanan ancak takipsizlikle sonuçlanan dosyanın tape kayıtlarının BTK’da durduğunu fark etti. Savcı, bu tapeleri BTK’dan talep etti. Elde edilen tapeler çözümü yapılarak dosyaya kazandırıldı.

'DELİL HUKUKA UYGUNDUR'

61 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 2018 yılında yapılan soruşturmada elde edilen tapelerin delil olarak kullanılmasında bir sakınca bulunmadığına işaret edilerek, özetle şöyle denildi: “İmha işlemi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerçekleşse de karar usulünce tebliğ edilip kesinleşmediği için hukuka aykırı olan imha kararı Bilgi ve Teknolojileri Kurumu’na bildirilmemiştir. Bu sebeple soruşturma kapsamında ham ses kayıtları mezbur kurumdan getirtilerek ve çözümü yaptırılarak dosyaya tekrar kazandırılmıştır. 2018 yılındaki soruşturma kapsamında telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi koruma tedbirinin uygulanması ile elde edilen tape kayıtlarının gerek elde ediliş gerekse değerlendirme bakımından hukuka uygun oldukları kabul edilmiştir.”