“Unsettled” grup sergisi, Vision Art Platform’da

Vision Art Platform, yeni grup sergisi “Unsettled” ile uluslararası çağdaş sanat sahnesinde güçlü bir seçki sunuyor. Sergi, farklı coğrafyalardan ve disiplinlerden gelen sanatçıların güncel sanatsal yaklaşımlarını bir araya getirerek, izleyiciye çok katmanlı bir deneyim vadediyor.

“Unsettled”, Hauser & Wirth, Gladstone Gallery, David Zwirner ve Ivorypress gibi uluslararası ölçekte saygın galerilerle temsil edilen sanatçıların yanı sıra, alanında önemli üretimleriyle öne çıkan isimleri de aynı çatı altında buluşturuyor.

Sergide; Rodney Graham (Hauser & Wirth, Zürih), Gary Simmons (Hauser & Wirth, Los Angeles), Carrie Mae Weems (Gladstone Gallery, New York; Fraenkel Gallery, San Francisco; Galerie Barbara Thumm, Berlin), David Maisel(Ivorypress, Madrid), Stan Douglas (David Zwirner, New York) ile birlikte Judith Barry (ABD), Debra Dawes(Avustralya), Merilyn Fairskye (Avustralya) ve Mairéad McClean (İrlanda) yer alıyor.

Unsettled

Günümüz, tartışmayı derinleştiren ve ayrışmayı yatıştıran bir dönem olmaktan uzaklaşarak; bilgi alanlarını, kurumsal yapıları ve toplumsal uzlaşıları aşındıran, aynı zamanda çevresel ve politik istikrarı ciddi biçimde sarsan belirsiz ve öngörülemez bir zamana dönüşmüştür. Farklı türlerdeki inkâr biçimleri ve çatışmalar, çağdaş yaşamın pek çok temelini aktif olarak zayıflatmaktadır.

Sanatçılar, dünyanın kırılgan durumunu yeniden düşünmek için belki de benzersiz bir çerçeve sunar. Bu serginin temel unsurlarından biri, sanatçıların çağdaş deneyimin içinde yer alan bu gerçek gerilimlere karşılık veren güçlü estetik biçimler üretme biçimleridir.

Unsettled, dünya genelinde topluluklar ve bireyler tarafından deneyimlenen güncel toplumsal, kültürel ve psikolojik gerilimler üzerine düşünen, önde gelen çağdaş sanatçıların bir araya getirildiği bir sergi olarak tasarlanmıştır. Sergide ele alınan temel konular arasında iklim krizi, nükleer yayılma, post-kolonyalizm, çatışma, göç, ırkçılık, toplumsal cinsiyet ve din yer alır. Bu meseleler; fotoğraf, resim, heykel ve video gibi farklı mecralar aracılığıyla ele alınmaktadır.

Avustralya, Kanada, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden dokuz yerleşik sanatçı, 21. yüzyıl Batı modernizminin güçlü bir kesitini temsil eder. Oldukça tartışmalı ve huzursuz bir referans alanı olan bu çerçeve, sanatı bir araştırma biçimi, bir etkileşim alanı ve hatta yaşantının yüzeyinde, altında ve üzerinde işleyen koşullara ve güçlere yönelik eleştirel bir sorgulama yöntemi olarak konumlandırır. Bu yaklaşım, gerçek dünyayla yeni bir estetik karşılaşma imkânı sunar.

Sergi Tarihleri: Salı - Cuma 11.00 - 18.00 Cumartesi 12.00 - 18.00 Pazar - Pazartesi KAPALI Sergilerimiz ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.