UNRWA’nın Ankara’da ofis açması yasalaştı

Haberin Devamı

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun hazırladığı raporda, şunlar aktarılmıştı:

“Anlaşmanın amacı, UNRWA’ya göstermiş olduğumuz mali ve gıda desteğimizin yanı sıra Ankara’da kurulacak ofisle UNWRA’nın Kafkasya ve Orta Doğu ülkeleri dâhil bölge ülkeleriyle eşgüdüm yapması ve ofisin ülkemizin UNWRA’nın bir tedarik merkezi olmasına katkı sağlamak. Ülkemizin UNRWA’ya yıllık olarak 10 milyon dolarlık gönüllü mali katkı yapmakta olduğu ve Ajansın talebiyle bu yılki katkımızın yılın ilk yarısında ödendiği, 2025 yılında Türkiye’nin UNRWA’ya 120 bin ton un yardımının ayni yardım olarak iletileceği ifade edilmiştir.”

ÇALIŞMALARA 4 KASIM’A KADAR ARA VERİLDİ

Öte yandan TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 1 hafta ara verdi. 3 hafta önce çalışmalarına başlayan Genel Kurul, AK Parti ve MHP’nin verdiği önerge ile 4 Kasım’da toplanma kararı aldı.