ÃœnlÃ¼lerin yapay zeka gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle milyonlarca lira dolandÄ±rdÄ±larâ€¦. 2 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Banka hesaplarÄ±nda 20 milyon liralÄ±k hesap hareketi olduÄŸu tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2â€™si tutuklandÄ±.

DÃ¼zce Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 21 Ocak'ta yapÄ±lan bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ÅŸikayeti Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma, mÃ¼ÅŸteki Ä°.Åž.'nin (72) sosyal medyada kamuoyunca tanÄ±nan kiÅŸilerin yapay zekayla oluÅŸturulmuÅŸ sahte yatÄ±rÄ±m tavsiyesi reklamlarÄ±na inanarak, yÃ¶nlendirildiÄŸi sahte platformlar Ã¼zerinden ÅŸÃ¼phelilere ait hesaplara 882 bin lira gÃ¶nderdiÄŸini ve dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmesi Ã¼zerine derinleÅŸtirildi.

1 AYDA 20 MÄ°LYON LÄ°RALIK PARA TRAFÄ°ÄžÄ°

Jandarma ekiplerince kripto para platformlarÄ± ve bankalarla yapÄ±lan yazÄ±ÅŸmalar neticesinde elde edilen 1 aylÄ±k dÃ¶kÃ¼mler incelendiÄŸinde kimlikleri belirlenen 4 ÅŸÃ¼phelinin banka hesap hareketlerinde yaklaÅŸÄ±k 20 milyon liralÄ±k para giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu tespit edildi. Elde edilen deliller doÄŸrultusunda 17 Åžubat'ta Ä°stanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen 4 farklÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda ÅŸÃ¼pheliler C.V. (36), M.Y. (56), M.C.A. (28) ve S.T. (71) yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda suÃ§ta kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 4 cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden M.C.A. ve M.Y., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± DÃ¼zce Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. ÅžÃ¼pheliler C.V. ve S.T. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

