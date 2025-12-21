‘Ünlülerin kuaförü’ de sahte belge satın almış

Haberin Devamı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüpheliler hakkında ‘örgüt’ suçlamasıyla hazırladığı yeni iddianamede, dikkat çeken bir detay yer aldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamenin sanıkları arasında ünlülerin kuaförü ve kuaför zinciri sahibi olduğu belirtilen Yusuf Yalmancı ve eşinin de yer aldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Yusuf Yalmancı tutuklanırken eşi E. Yalmancı’nın ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

‘BUNU 20’YE ÇÖZER MİSİNİZ’

İddianamede, şüpheli Yusuf Yalmancı adına 7 Aralık 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı sistemleri üzerinden, İş Pedagojisi kapsamında ‘Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri’ alanında ve kuaförlük dalından yasadışı eğitim/mezuniyet kaydının oluşturularak sistemlere eklendiğinin tespit edildiği ifade edildi. İddianamede çetenin, Yusuf Yalmancı’nın eşi E. Yalmancı için de ‘Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri’ alan ve kuaförlük dalında kalfalık, ‘Cilt Bakım ve Güzellik’ dalında ise ‘Usta Öğreticilik’ belgesi hazırlayarak sisteme eklediği belirtildi. İddianamede Yalmancı çifti için ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede sahte belge temin etmek isteyen şahıslar ile örgüt arasında aracılık faaliyetleri gerçekleştirdiği iddia edilen çete üyesi Fuat Tanış Arslan’ın örgüt lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu’na “Hocam Yusuf Bey için de 2021’de usta, 2022’de de usta öğreticilik yapabiliriz ya da 2024’te usta öğreticilik yapabiliriz onun için tarih fark etmiyor”, “Hocam Yusuf’un eşi bahsetmiştim sana E. Hanım cilt bakımı ve makyaj için kalfalık ustalık usta öğreticilik yapacak. 20’ye de bunu çözer misiniz diye soruyor” şeklinde mesaj attığının tespit edildiği, bu mesajlar ile dosyanın şüphelilerden Yusuf Yalmancı ve eşi E.Y. için sahte belge temin etme taleplerini örgüt liderine ilettiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yusuf Yalmancı

HABERİMİZ YOK SAVUNMASI

Şüpheli Arslan savunmasında, söz konusu görüşmeye ilişkin Yusuf Yalmancı, eşi E. Yalmancı ve kayınbiraderleri adına belge çıkarılması konularının konuşulduğunu, bu kişilerin belgeleri ücret karşılığı almayı kabul ettiklerini ve ödemelerini yaptıklarını iddia etti.

Şüpheli Yalmancı ifadesinde, 2024 yılı sonunda ortağı Fuat Tanış Arslan’ın kendisini arayarak acil olduğunu söyleyip, T.C. kimlik numarasını istediğini, bu bilgileri yaklaşık on yıllık iş ortaklığına güvendiği için verdiğini, aynı şekilde eşi E. Yalmancı’nın, kimlik numarasını da paylaştığını ancak bu bilgilerin ileride e-imza üretimi için kullanıldığını sonradan öğrendiğini iddia etti. Yalmancı, çıkarılan belgelere ilişkin bilgisi ve talebi olmadığını ileri sürdü.

Yusuf Yalmancı’nın eşi E. Yalmancı da ifadesinde belgeleri kendi bilgisi dışında oluşturduğunu, saç bakımı alanında faaliyet göstermediğini iddia etti.