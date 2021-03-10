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Vedat BAYRAKTAR - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yazar Abdurrahman Dilipak, Osman Gökçek ve çok sayıda ünlü iş insanı katıldı.

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  • Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö. ile ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrası Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı. Olayda, Salih Memişoğlu ve bir kişi daha öldü. Memişoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenazeye Memişoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yazar Abdurrahman Dilipak, Osman Gökçek ve çok sayıda ünlü iş insanı katıldı. Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Memişoğlu, Bağcılar, Kirazlı'da bulunan aile kabristanında defnedildi.

Hayvanat bahçesindeki saldırıda ünlülerin hocası Salih Memişoğlu da hayatını kaybetmişti Yeni ayrıntılar çıktı
Hayvanat bahçesindeki saldırıda ünlülerin hocası Salih Memişoğlu da hayatını kaybetmişti! Yeni ayrıntılar çıktı

'BİR İYİYİ KAYBETTİK'

Cenazeye katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Memişoğlu'nun komşusu olduğunu belirterek, "Cenab-ı hak rahmet eylesin. Benim komşumdu. Uzun yıllar tanıştığımız ve hep iyi insan olarak tanıdığım bir insandı. Bugün bir iyiyi kaybettik. Mekanı Cennet olsun başımız sağ olsun." dedi.

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye katılan İbrahim Yılmaz ise "Salih hocayı çok severdik. Kendisi gerçekten devletimize milletimize çok güzel işler yaptı. Bizim aile dostumuz o. Burak Memişoğlu benim çok yakın arkadaşım. Hoca toplum tarafından çok sevilen birisiydi. Ülkemiz için çok güzel şeyler yaptı. Biz de kendisine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çekmeköyde hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü... Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu da hayatını kaybetti
Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü... 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu da hayatını kaybetti
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