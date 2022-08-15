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Ünlülerin halıcısına saldırana 13 yıl istendi

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#Hakan Evin#Saldırı#Fatih Kaya
Ünlülerin halıcısına saldırana 13 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

Ünlülerin halıcısı Hakan Evin'e dükkanı önünde saldıran Fatih Kaya hakkında, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar' suçlarından 3 yıl 4 aydan 13 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

 

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ABD başkanları Clinton, baba-oğul Bush, sinema sanatçıları Demi Moore, Bruce Willis, Ben Affleck ve şarkıcı Eric Clapton’un müşterileri arasında bulunduğu ünlülerin halıcısı Hakan Evin, İstanbul Kapalıçarşı’daki dükkânının önünde 23 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Fatih Kaya’nın sopalı ve nargile şişeli saldırısına uğramıştı. Evin’in şikâyeti üzerine gözaltına alınan Kaya tutuklanarak cezaevine koyulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak Fatih Kaya hakkında iddianame hazırladı.
Savcılık, halen tutuklu bulunan Kaya hakkında, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’,‘hakaret’ ve ‘mala zarar’ suçlarından 3 yıl 4 aydan 13 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.

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#Hakan Evin#Saldırı#Fatih Kaya

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