Ünlülerin halıcısına dayak

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Evin’i 23 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında darp eden F.K. gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Saldırıyla ilgili Hürriyet’e konuşan Evin şunları söyledi: “Saldıran kişi burada bir esnaf ve saldıran kişinin dayısı da olaya dahil oldu. Onun için de suç duyurusunda bulunduk. Saldıran kişinin dayısı, yengesi, kuzeni geçtiğimiz senelerde Kapalıçarşı’da yine bir esnafa saldırmışlardı. Biz Kapalıçarşı’nın saldırılarla değil güzellikleriyle hatırlanmasını ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmasını istiyoruz. Ben bunun için her zaman mücadele edeceğim. Sokak kabadayılarının hareketleri beni sindirmez, hiç kimseden korkmam, çekinmem ve adli makamlara güvenirim. Kapalıçarşı’da son yıllarda artan saldırılara karşı yetkililerin buradaki polis sayısını arttırmalarını sabırsızlıkla bekliyorum.”

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