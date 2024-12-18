Ünlülerin güzellik sırrı: ‘Buz gibi’ terapi

Haberin Devamı

Aslında uyku bozukluklarından spor yaralanmalarına kadar çok sayıda alanda kullanılsa da daha çok ünlülerin genç ve güzel kalabilmek için başvurduğu bir yöntem soğuk terapisi. Yani yaygın bilinen adıyla kriyoterapi. Hollywood oyuncularından futbolculara kadar birçok ünlü ismin tercih ettiği biliniyor.

ICARDI KABİNE GİRDİ

Geçen günlerde bir sakatlık yaşayan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de kriyoterapi cihazına girdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Azerbaycan’da Gabala Gölü’nün kenarında bulunan ve bir çeşit detoks oteli konseptiyle hizmet veren Chenot Gabala da kriyoterapi uygulayan merkezlerden biri. Son yılların gözde terapisini merkezin başhekimi Dr. Saida Rasulova tüm detaylarıyla anlattı: “Aslında çok eski bir tedavi. Kriyoterapi ile amaç; doku hasarını azaltmak, vücuttaki iltihabı hafifletmek. Sporcular kaslara etkisinden dolayı bu yöntemi çok kullanıyor.

Haberin Devamı

EKSİ 100 DERECELERDE...

Vücudun belli bölgelerine düşük sıcaklık uygulanıyor. Eksi 110 hatta 140 derecelerde bulunan bir soğuk kabinde ya da soğuk odalarda kısa bir süre duruluyor. Ancak, kriyoterapi uygulanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak gerekiyor çünkü ciltte kızarıklık gibi yan etkiler de görülebilir. Kriyoterapi eklem ağrıları, kas spazmları, spor yaralanmaları, cilt problemleri ve kronik ağrılar, stres, uykusuzluk gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılıyor. Estetik amaçlarla kullananlar da var, ciltte sıkılaşma gibi etkileri olduğu için.”

SİYASETÇİLER DE TERCİH EDİYOR

Rusya’dan sık sık ziyaretçilerin geldiği merkezin CEO’su Uygar Koçaş ise bu terapiyi ünlü siyasetçilerin ve işinsanlarının da tercih ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Yoğun iş tempolarından dolayı sağlığına zaman ayıramayan birçok ünlü isim kapsamlı merkezlerde tatil yapıp özel olarak sağlık kontrollerinden geçiyor. Buralarda biz tedavi sunmuyoruz. Herhangi bir hastalık varsa mutlaka kişinin hastane gibi bir sağlık kuruluşunda tedavi olması gerekiyor ancak kan tahlilinden genel sağlık kontrolüne birçok tetkik uygulandığı gibi medikal ekip denetiminde detoks programlarıyla yenilenmek, sağlıklı ve dinç yaş almak mümkün oluyor.”

Haberin Devamı

TÜRKLERİ DE BEKLİYORUZ

Bakü’ye birkaç saat uzaklıkta bulunan Gabala’daki otelde buluştuğumuz Uygar Koçaş, Türkiye’den de misafirlerini beklediklerini söyleyerek, “Azerbaycan hem bizim kardeş ülkemiz hem de seyahat kolaylığı olan bir ülke. Vize değil pasaporta dahi gerek olmadan seyahat edebiliyoruz. Her gün uçak seferleri var. Dil zorluğu yok. Hiç yabancı dil bilmeyen Türk vatandaşlar da burayı kolaylıkla ziyaret edebilir” diye konuştu.