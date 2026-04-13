Ünlülerin eğlence mekânlarına operasyon

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Bebek ve Etiler’de aralarında ‘Kütüphane’ ve ‘Terapi’nin de olduğu ünlü eğlence mekanlarına önceki gece narkotik operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 1.5 saat süren eşzamanlı operasyonda narkotik köpekleriyle işletmede arama yapan polis ekipleri, içeridekilere kimlik kontrolü yaptı. ‘Kütüphane’nin işletmecisi Ali Yaşar Koz gözaltına alındı.

Savcılığın yürüttüğü operasyonun devamında hakkında ‘uyuşturucu’ ve ‘fuhuş’ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ve aralarında eski hakem Elif Karaarslan ile sosyal medya fenomenleri Mika Slowana, Özlem Parlu, Samet Laçina’nın da bulunduğu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer ünlü isimlerden oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian’ın ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

Cem Adrian sosyal medya hesabından “Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri an az 1 yıl önceden duyurulmuş yurtdışı konserlerim için bulunduğum Bremen’de öğrendim. Döner dönmez gerekli prosedürleri yerine getireceğim. İçim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun.”

Öte yandan saç, kan ve idrar örneği alınan oyuncu Hande Erçel’in test sonucunda alınan doku örneklerinde ‘morfin’ gibi bazı metobolitler tespit edildi. Başsavcılık, Erçel’de tespit edilen maddelerin ‘ilaç etken maddeleri’ olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı.