Ünlülerin avukatına saldırdılar

Ofisten ayrılmak için kapıya giden P.K.’ye S.S.’nin ortağı avukat Metin K. ikisinin de ortak tanıdığı bir ismi zikretti ve ‘Sen onun manitası mısın?’ dedi. P.K. de “O ne demek, benimle bu şekilde konuşamazsın” deyince tartışma başladı. P.K.’ye ‘k.hpe, o.pu, e.kort’ şeklinde hakaretler eden Metin K. saldırmaya başladı.

KULAĞININ ARKASI YIRTILDI

Avukat P.K.’nin yüzüne ve sağ kulağına yumruklar atmaya başlayan Metin K., kardeşi Furkan K.’ye ‘Git saldır şuna’ dedi. P.K.’nin üzerine saldırarak yere düşüren Furkan K. de, mağdur avukatı saçından tutarak yerlerde sürükledi, kafasına ve sırtına vurmaya başladı. Ortağı S.S. ile yanında bulunan arkadaşının araya girmesiyle P.K., iki kardeşin şiddetinden güçlükle kurtulabildi. Metin K.’nin o sırada kardeşi Furkan K.’ye ‘Bıçak al, bıçakla’ şeklinde talimatta bulunduğunu şikâyet dilekçesinde belirten avukat P.K., “Bu sırada Metin K.’nin kapıyı kilitlediğini gördüm. ‘Sen avukat Serdar Öktem’in kadın versiyonu olacaksın’ şeklinde bir söz sarf ettiler. Avukat Ç.G. beni ofisten çıkarırken Metin K.’nin yüksek sesle ‘Bu burada bitmedi, görürsün sen, Furkan git vur’ şeklinde bağırdığını duydum. Kulağımın arkasının yarıldığını ve kanadığını gördük. En yakın hastaneye giderek darp raporu aldık” dedi.

Metin K. ve kardeşi Furkan K.’den şikâyetçi olan mağdur kadın, can güvenliğinin teklikede olduğunu belirterek önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasını istedi.