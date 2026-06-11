Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon! Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan dahil 22 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.
BEREN SAAT, KENAN DOĞULU VE ENİS ARIKAN GÖZALTINDA
Operasyonda aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz'ın olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.
Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.