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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon! Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan dahil 22 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Soruşturması#Beren Saat#Kenan Doğulu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 08:40

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz'ın da olduğu öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

BEREN SAAT, KENAN DOĞULU VE ENİS ARIKAN GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz'ın olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

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Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

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