Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 'Torbacı Cio'nun kimliği belirlendi

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Gürkan Kahramanoğlu'nu biz yeni öğrendik. Çünkü hep Cio olarak biliniyordu. Kasım Garipoğlu'nun yalısında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hep ismi geçiyordu. 'Ünlü isimlere Cio uyuşturucu temin ediyor, omuzunda bir çantası var ve bu çantadan uyuşturucuları çıkarıyor ve ünlü isimlere dağıtıyor' şeklinde ifadeler vardı. Bunu kim söylüyordu, Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay ifadesinde bu Cio'dan özellikle bahsediyordu. Fakat ismi tespit edilememişti, bilinmiyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında bu Cio takma isimli torbacının asıl isminin Gürkan Kahramanoğlu olduğunu tespit etti.

Yakalanması için işlemler başladı. İlginç bir şekilde Gürkan Kahramanoğlu'nun operasyondan günler önce yurt dışına gittiği tespit edildi. Hakkında hemen yakalanması için kırmızı bülten talep edildi. ,

Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay, Yeniköy'deki yalıya katılan ünlülerin isimlerini tek tek söylemişti. Günlerce süren uyuşturucu partilerinden bahsetmişlerdi. Sadece bu yalıda değil, bazen yatlarda günlerce süren uyuşturucu partileri yapıldığı söylenmişti.

Adalet Bakanlığı yakalama kararı talep edecek. Hangi ülkeye kaçmışsa o ülkede yakalanarak iade işlemi istenecek. Sadece Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesiyle çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gürkan Kahramanoğlu'nun yakalanmasıyla soruşturma bir üst safhaya geçecek. Yeni bilgiler ortaya çıkacak. Sadece bu yalıya torbacılık yaptığı düşünülemez. Bu yalı onlardan biridir. Başka nerelerde, hangi lüks mekanlarda, kimlere, ne şekilde uyuşturucu dağıttığını da söylemesi bekleniyor. O anlamda da Cio'nun tespit edilmesi, yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi soruşturmanın seyri açısından çok önemli."