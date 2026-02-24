×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 'Torbacı Cio'nun kimliği belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Soruşturma#Cio#Gürkan Kahramanoğlu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 13:35

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının tanık ifadelerinde 'Cio' lakabıyla bahsedilen torbacının Gürkan Kahramanoğlu olduğu belirlendi. Operasyonlar öncesi yurt dışına kaçan şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. 

Haberin Devamı

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Gürkan Kahramanoğlu'nu biz yeni öğrendik. Çünkü hep Cio olarak biliniyordu. Kasım Garipoğlu'nun yalısında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hep ismi geçiyordu. 'Ünlü isimlere Cio uyuşturucu temin ediyor, omuzunda bir çantası var ve bu çantadan uyuşturucuları çıkarıyor ve ünlü isimlere dağıtıyor' şeklinde ifadeler vardı. Bunu kim söylüyordu, Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay ifadesinde bu Cio'dan özellikle bahsediyordu. Fakat ismi tespit edilememişti, bilinmiyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında bu Cio takma isimli torbacının asıl isminin Gürkan Kahramanoğlu olduğunu tespit etti. 

Gözden KaçmasınUyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlunun şoförünün ifadesi ortaya çıktı'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

Yakalanması için işlemler başladı. İlginç bir şekilde Gürkan Kahramanoğlu'nun operasyondan günler önce yurt dışına gittiği tespit edildi. Hakkında hemen yakalanması için kırmızı bülten talep edildi. ,

Haberin Devamı

Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay, Yeniköy'deki yalıya katılan ünlülerin isimlerini tek tek söylemişti. Günlerce süren uyuşturucu partilerinden bahsetmişlerdi. Sadece bu yalıda değil, bazen yatlarda günlerce süren uyuşturucu partileri yapıldığı söylenmişti.

Adalet Bakanlığı yakalama kararı talep edecek. Hangi ülkeye kaçmışsa o ülkede yakalanarak iade işlemi istenecek. Sadece Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesiyle çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gürkan Kahramanoğlu'nun yakalanmasıyla soruşturma bir üst safhaya geçecek. Yeni bilgiler ortaya çıkacak. Sadece bu yalıya torbacılık yaptığı düşünülemez. Bu yalı onlardan biridir. Başka nerelerde, hangi lüks mekanlarda, kimlere, ne şekilde uyuşturucu dağıttığını da söylemesi bekleniyor. O anlamda da Cio'nun tespit edilmesi, yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi soruşturmanın seyri açısından çok önemli."

Gözden KaçmasınUyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme Kasım Garipoğlunun mal varlığına el konulduUyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Soruşturma#Cio#Gürkan Kahramanoğlu

BAKMADAN GEÇME!