Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı, 14 kişi adli kontrolle serbest

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de aralarında bulunduğu 14 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.