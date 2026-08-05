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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında skandal iddia! Koray Beşli'nin fuhuş bağlantısı çıktı

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#Koray Beşli#Uyuşturucu Soruşturması#Whatsapp
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında skandal iddia Koray Beşlinin fuhuş bağlantısı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 09:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyal incelemelerinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller ele geçirildi. Koray Beşli elde edilen veriler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin cep telefonu incelemesinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görselleri tespit edildi.

Yapılan belirlemeler üzerine Beşli yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü ve soruşturma savcısı tarafından elde edilen bulguların raporlanması istendi.

YAŞLARI KÜÇÜK KIZLARIN GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger sohbet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edilerek rapor içeriğine eklendi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında skandal iddia Koray Beşlinin fuhuş bağlantısı çıktı

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MESAJLAR RAPORDA YER ALDI

Öte yandan raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında skandal iddia Koray Beşlinin fuhuş bağlantısı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Koray Beşli#Uyuşturucu Soruşturması#Whatsapp

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