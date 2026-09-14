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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Avukat Emek Emre ve Çağla Boz adliyede

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#Uyuşturucu Soruşturması#Emek Emre#Çağla Boz
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Avukat Emek Emre ve Çağla Boz adliyede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 16:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Çağla Boz ve avukat Emek Emre'nin de bulunduğu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül tarihinde 5 şüphelinin adresinde arama yapılmıştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Avukat Emek Emre ve Çağla Boz adliyede

Aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 334 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmişti., Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Çağla Boz ve Avukat Emek Emre’ninde bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülerin avukatı Emek Emre, Çağla Boz ve bir şüpheli daha gözaltına alınırken diğer şüpheliler M.Y.Z. ve A.N.V.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Avukat Emek Emre ve Çağla Boz adliyede

ÇAĞLA BOZ VE AVUKAT EMEK EMRE DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Çağla Boz, avukat Emek Emre ve Ü.D, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından hukuki durumlarının belirlenmesi bekleniyor.

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#Uyuşturucu Soruşturması#Emek Emre#Çağla Boz

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