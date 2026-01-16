×
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı daha

Ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan 18 şüpheliyle birlikte toplam 23 şüphelinin ifadeleri alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu ünlülere yönelik ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında; ‘Uyuşturucu temin etmek’, ‘Satmak’, ‘Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan ile sosyal medya ünlüsü Merve Sanay’ın da bulunduğu 18 kişiyle birlikte toplam 23 şüphelinin, bugün savcılıkta ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

