Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında sanatçı Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda test veren şüphelilerden 16'sının test sonucu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca'nın testi negatif çıktı. Öte yandan Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde 'Kodein' maddesi tespit edildi.