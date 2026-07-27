ÃœnlÃ¼lere yÃ¶nelik uyuÅŸturucu soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸinin test sonucu belli oldu

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uyuÅŸturucu soruÅŸturmasÄ± devam ediyor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, ATK'de kan, idrar ve saÃ§ Ã¶rnekleri alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler AkÄ±n Altan, Asude Mercan, AyÅŸe Nur BalcÄ±, BuÄŸra Balkaya, BÃ¼ÅŸra Tatar, Cenk Ã‡Ã¶teli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, Ä°lyas YalÃ§Ä±ntaÅŸ, Orhan YÄ±ldÄ±z, Åžefik Ã–mer Dolman, SÄ±la GenÃ§oÄŸlu ve AybÃ¼ke Albere ile ilgili rapor hazÄ±rlandÄ±.

Rapora gÃ¶re, ÅŸÃ¼pheliler AkÄ±n Altan ve Asude Mercan'Ä±n kan, idrar ve saÃ§Ä±nda kokain ve metabolitleri, ÅŸÃ¼pheli AyÅŸe Nur BalcÄ±'nÄ±n idrarÄ±nda kokain ve metabolitleri, saÃ§Ä±nda metamfetamin, kokain ve metabolitleri ile ilaÃ§ etken maddesi tespit edildi.

Haberin DevamÄ±

ÅžÃ¼pheli BuÄŸra Balkaya'nÄ±n kan ve idrarÄ±nda esrar etken maddesi (THC), kokain ve metabolitleri ile ilaÃ§ etken maddesi, vÃ¼cut kÄ±lÄ±nda ise kokain ve ilaÃ§ etken maddesi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

ÅžÃ¼pheli BÃ¼ÅŸra Tatar'Ä±n kan ve saÃ§ Ã¶rneklerinde uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± maddeler ile ilaÃ§ etken maddelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ancak idrarÄ±nda morfin ve kodein glukuronid bulunduÄŸu tespit edildi.

ÅžÃ¼pheli Cenk Ã‡Ã¶teli'nin kan, idrar ve saÃ§Ä±nda kokain ve metaboliti ile ilaÃ§ etken maddesi, ÅŸÃ¼pheli Emre Avar'Ä±n kan, idrar ile saÃ§Ä±nda kokain ve metaboliti saptandÄ±.

Hilal Zeynep Hedbe'nin kan, idrar ve saÃ§Ä±nda kokain ve metabolitleri ile ilaÃ§ etken maddesi, ÅŸÃ¼pheli Ä°lyas YalÃ§Ä±ntaÅŸ'Ä±n kan, saÃ§ ve idrarÄ±nda esrar etken maddesi, saÃ§Ä±nda ayrÄ±ca kokain ve metabolitilerine rastlandÄ±.

ÅžÃ¼pheli Orhan YÄ±ldÄ±z'Ä±n kan idrar ile saÃ§Ä±nda kokain ve metabolitleri, ilaÃ§ etken maddesi, ÅŸÃ¼pheli Åžefik Ã–mer Dolman'Ä±n kan, saÃ§ ve idrarÄ±nda esrar etken maddesi, kokain ve metabolitleri ile ilaÃ§ etken maddesi bulundu.

Â

Haberin DevamÄ±

Â ÅžÃ¼pheliler AybÃ¼ke Albere ve SÄ±la GenÃ§oÄŸlu'nun test sonuÃ§larÄ±nda uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde bulunmadÄ±ÄŸÄ± ancak ilaÃ§ etken maddesi bulunduÄŸu tespit edildi.