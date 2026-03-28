×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması | Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Uyuşturucu Soruşturması#İfade
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması | Hande Erçelin ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 13:49

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hande Erçel'in ifadesinde "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hande Erçel'in ifadesi alındı. Hande Erçel ifadesinde "Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğim Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması | Hande Erçelin ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

"BÖYLE BİR DOSYADA ADIMIN GEÇMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Erçel ifadesinin devamında, "13 yıldır ekranların önündeyim. Etkileyebileceğim bir kitlem olduğunun farkındayım. Bu sebeple yaşantıma dikkat ediyorum. Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Erçel#Uyuşturucu Soruşturması#İfade

