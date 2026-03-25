Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması | Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Haberin Devamı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."