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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Enis Arıkan ve Kenan Doğulu dahil birçok kişinin testi pozitif çıktı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Enis Arıkan ve Kenan Doğulu dahil birçok kişinin testi pozitif çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 17:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin sonucunda 8 şüphelinin uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çeşitli suçlara ilişkin delillere ulaşıldığı kaydedilmişti. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri vermişti.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

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Alınan örneklerin incelenmesi sonucu Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", bazı şüpheliler hakkında ise, "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltildi.

Bu kapsamda Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla, Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia ise "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

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