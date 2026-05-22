Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora, Hanzade Gürkanlar, Yasemin İkbal'in gözaltına alındığı öğrenildi.

ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları da yapıldı. Gözaltında bulunan şüpheli Mehmet Rahşan'ın adresinde yapılan aramada, 8 adet extacy, 26 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet içerisinde esrar bulunan elektronik sigara, 3 adet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen şekerleme, boş şırınga ile 2 adet boş kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli Aycan Yağcı'nın adresinde yapılan aramada ise, 1 gram esrar maddesi bulundu.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; hakkında gözaltı kararı verilen fakat il ve yurt dışında bulunanlar arasında Serenay Sarıkaya, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın, Niran Ünsal gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenilirken, Şarkıcı Tan Taşçı'nın Muğla'da bulunan adresinde polis ekiplerince arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Mirgün Sırrı Cabas'ın babasının vefat ettiği, İzmir'den İstanbul'a geleceği öğrenildi. Niran Ünsal'ı Muğla'da yakalama çalışmaları sürdüğü bilgisine ulaşıldı.



Gözaltına alınan 20 şüpheli sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler Saç, kan ve idrar örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan 9 kişi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 10 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı, Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise yurt dışı çıkış adli kontrol kararı verilirken, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.