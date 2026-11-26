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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Sanatçı Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 10 kişi adliyeye getirildi.

Hakimliğe sevk edilen şarkıcı Ceylan Kaya 'aklama' suçundan tutuklanırken, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında; Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 KİŞİNİN SAVCILIKTA İFADESİ ALINDI

Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz, Ceylan Kaya ve Onur Yüksel'in savcılıkta ifadeleri alındı.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin ise ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülmesine karar verildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

9 ÜNLÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimliğe sevk edilen şarkıcı Ceylan Kaya ‘aklama’ suçundan tutuklanırken, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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BURCU ÖZBERK, DENİZ ÇAKIR VE ÖZCAN DENİZ’İN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

“Uyuşturucu soruşturması”kapsamında, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncular Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

“TALİHSİZ ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÇOK ÜZDÜ”

Özcan Deniz ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi. Borsada, fonda adına kayıtlı hesap olmadığını söyleyen Deniz, “Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı. Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Yaklaşık 2 yıldır kalp

rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı.

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Talihsiz bir şekilde göz altına alınmam beni çok üzmüştür, vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım satışına aracılık etmedim üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum hakkımda takipsizlik kararı verilsin.” dedi.



“HİÇBİR ŞEKİLDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM”

Deniz Çakır ifadesinde aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini söyleyip, telefonunun ekran şifresini savcılığa veren Çakır ifadesinde, “Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

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“UYUŞTURUCU İÇİLEN ORTAMDA BULUNMADIM, BULUNMAM DA”

Burcu Özberk ise ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyledi. Telefon şifresini savcılığa veren Özberk ifadesinde, “Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Derhal salıverilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yapılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum.” dedi.