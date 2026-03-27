Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu... Hande Erçel ifade verdi

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 11:58

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel İstanbul’a döndü. Ülkeye gelir gelmez savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Erçel, ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

HANDE ERÇEL İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eğitimi için yurt dışında olduğu tespit edilen Erçel hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel ise Türkiye’ye dönerek İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldi. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.
HANDE ERÇEL: TÜRK ADALETİNE GÜVENEN BİRİYİM

Hande Erçel, yakalama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

Gözden KaçmasınÜnlülere yönelik uyuşturucu operasyonu | 4 şüpheli tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandıÜnlülere yönelik uyuşturucu operasyonu | 4 şüpheli tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandıHaberi görüntüle

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Gözden KaçmasınUşak Belediye Başkanı gözaltına alındı Mallarını şoförüne devretti, sevgilisine kadro verdi iddiasıUşak Belediye Başkanı gözaltına alındı! Mallarını şoförüne devretti, sevgilisine kadro verdi iddiasıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
