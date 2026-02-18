Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski milli boksör Adem Kılıçcı ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun arasında olduğu 19 kişi gözaltın alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

Kaan Tangöze’nin evinde yapılan aramada 17.6 gram marihuana ele geçirildi. İsmail Hacıoğlu’ndan ise daralı 33 gram gelen marihuana ele geçirildi. 17 şüpheliden toplamda 52.46 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Şarkıcı Edis Görgülü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.