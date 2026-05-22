Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri dün saat 07.00 itibariyle İstanbul’da 24, Muğla’da da 1 adrese operasyon yaptı. Operasyonlarda aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Tan Taşcı, Berkay Şahin, Onur Tuna, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Dermatoloji Uzmanı Doktor Mehmet Rahşan, Eda Dora, sosyal medya fenomeni Cansu Tekin, dijital içerik üreticisi Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Bodrum’daki lüks bir otelde yeme-içme ve eğlence operasyonlarının sorumlusu Hanzade Gürkanlar ile Yasemin İkbal olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Serenay Sarıkaya, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Niran Ünsal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek ise adreslerinde bulunamadı.

Polis ekiplerince Bodrum Adliyesi’ne götürülen Tan Taşçı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin, Yaşar Özdaş ise işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık, Mehmet Rahşan’ı tutuklama talebi ile hâkimliğe sevk etti.

YURTDIŞI YASAĞI VE İMZA

Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Yaşar Özdaş ve Hakan Aydın hakkında ise imza adli kontrolü uygulanmasını istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada “Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü-ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Bunu kullanan, suça bulaşan kim varsa bunları adalete teslim etmek, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesidir. Bu konuda mücadele etmeye kararlıyız, herhangi bir ayrım yapmıyoruz” dedi.