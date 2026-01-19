Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar! İstanbul’dan Dubai’ye fuhuş hattı iddiası

Haberin Devamı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Nilay Didem Kılavuz İstanbul - Dubai hattındaki fuhuş trafiğini etkinlik pişmanlık ifadesinde detaylarıyla anlattı.



CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz ifadenin detaylarına ulaştı. İşte Tokaz'ın ifadeden aktardığı ayrıntılar:



Her ne kadar uyuşturucu operasyonu olarak akıllara kazınsa da yapılan pek çok dalga operasyonda sadece uyuşturucu değildi kişilere yöneltilen suçlamalar. Fuhuş, fuhuşa yer sağlamak ve fuhuşa aracılık etmek gibi çeşitli suçlamalar da var. Bu suçlamaların hedefinde sanal medya fenomenleri, iş insanları ve işletmeciler yer alıyor.



Örneğin sanal medya fenomeni Ezgi Fındık. Onun İstanbul Dubai hattında kadınları birtakım zengin iş insanlarıyla ilişkiye girmeleri konusunda teşvik ettiği, yer ve imkan sağladığı yönünde bazı suçlamalar söz konusuydu. Bu bağlamda soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer alıyordu.

NİLAY DİDEM KILAVUZ ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ



Bilindiği üzere ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması 10. dalgayı geride bıraktı. O soruşturmada gözaltına alınan isimlerden biri de Nilay Didem Kılavuz...



Kılavuz bir işletmeci, ve soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kılavuz ifadesinde kendi isteğiyle "Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve bildiklerimi anlatmak istiyorum." diyerek etkin pişmanlık ifadesi verdi.



Kılavuz iki sayfayı bulan ifadesinde İstanbul Dubai hattındaki fuhuş trafiğini net bir şekilde anlattı.

FUHUŞA ARACILIK EDEN İSİMLERİ SÖYLEDİ



İfadede öne çıkan başlıklar ise şöyle:



Esasen öncesinde arkadaş olarak tanıdığım bir isim zengin iş adamlarıyla çevresindeki kızları tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp maddi menfaat sağladığını biliyorum. Hatta bu şahsın birçok kez kızları Dubai ülkesine götürüp cinsel ilişki yaşattığını biliyorum.



Fuhuş için yer ve imkan sağladığını bildiğim zengin iş adamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir isim daha söyleyip "Ben bu şahsın söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini çok sayıda isimden çok defa duydum." şeklinde ifadesinde de kullandı.



Bunların haricinde sokak ağzında eskort olarak tabir edilen bazı isimlerin olduğunu da söyleyen Kılavuz, bu kişilerin de para karşılığında zengin iş adamlarıyla birlikte olduğunu ifadesinde aktardı.