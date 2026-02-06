Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fenomenler gözaltında

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

FENOMENLER GÖZALTINDA

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ve birçok isme kadın ayarladığı iddia edilen 'Mama' lakaplı Fatma Yılmaz ile müstehcen yayınlar yaptıkları belirlenen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif iskilip ve Heves Güzel gözaltı kararı verildi. Tüm şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR

Şüphelilere, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’, ‘Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlamak’, ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Özendirme’ ‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırma’ ve ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek’ suçlamaları yöneltiliyor.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Heves Güzel'in Antalya'daki ikametinde yapılan arama sonucu, 69 adet sentetik ecza hap ve içime hazır esrar maddesi ele geçirildi.