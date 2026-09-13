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Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması... Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı

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#Çağla Boz#Uyuşturucu#Soruşturma
Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 20:52

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, E.E. ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 

2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, ve M.Y.Z'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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#Çağla Boz#Uyuşturucu#Soruşturma

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