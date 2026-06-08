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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Mabel Matiz dahil 7 kişinin testi pozitif çıktı

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#Uyuşturucu Soruşturması#Mabel Matiz#Ünlüler
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Mabel Matiz dahil 7 kişinin testi pozitif çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 17:48

Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 7 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

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Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.

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#Uyuşturucu Soruşturması#Mabel Matiz#Ünlüler

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