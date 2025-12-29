Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma’ iddiasıyla Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve işinsanı Mustafa Karataş hakkında soruşturma başlattı.

HAVALİMANINDA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş’ı gözaltına aldı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.

18 ARALIK’TA İFADESİ ALINMIŞTI

Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025 günü ifadesi alınmak üzere polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmüştü. Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrılan Veyis Ateş’in uyuşturucu testi vereceği de öğrenilmişti.

ÜNLÜ MEKÂNLAR ARANDI

- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturmasında ‘Amaya’, ‘Bebek Oteli’, Suma Han’, ‘Kastel Elektromüzik’ ve ‘Taksim Club IQ’ gibi ünlü mekanlarda arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 28 Aralık 2025’te 01.00 sıralarında Narkotik ekiplerince ‘Amaya’, ‘Bebek Oteli’, ‘Kastel Elektro Müzik’, ‘Suma Han’ isimli mekânlarda yapılan aramada uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız silah ve mermiler, Taksim Club IQ’ da yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’, ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ iddiasıyla 5’i yurtdışında bulunan 20 şüpheli tespit edildi.

17 İSME GÖZALTI

Türkiye’de olduğu belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için 27 Aralık 2025’te İstanbul ve Muğla’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu ile ‘EGE!’ mahlazlı rapçi Ege Karataşlı’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Ayrıca 5 mekânda ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin ise 3 kişi daha gözaltına alındı.

İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER DE VAR

Operasyonda gözaltına alınan isimler ise şöyle: AMAYA Mesul Müdürü Bahri Güneş; ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’, Taksim Club IQ’nun yetkilisi Ahmet Çalışkan; ‘işyerinde ele geçirilen ruhsatsız silah nedeniyle ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’a muhalefet’, ‘EGE!’ mahlaslı rapçi Ege Karataşlı; ‘YouTube üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’, Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu, Türkiye’deki The Ritz-Carlton Otel zincirinin sahibi ve Süzer Grubu’nun Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer, avukat Burak Güngörmedi, ‘The Bacım’ lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan, Suma Han isimli gece kulübünün sahibi Cengi Can Atasoy, Resul Aslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca ve Cihan Güler.