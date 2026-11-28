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10 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları halen devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’na (ATK) test veren bu 25 şüpheliden 16’sının test sonucu ortaya çıktı. ATK’nın raporunda Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Cem Karcı’nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, modacı Özden Cerrahoğlu, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca’nın testimin negatif çıktığı belirtildi.

Öte yandan Cansu Taşkın’dan alınan örneklerde ‘Morfin ve Kodein’ maddesi tespit edildi.