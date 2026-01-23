Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör’ün uyuşturucu test sonucu belli oldu! İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şüpheli olarak yer alan bazı isimlerin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları savcılık dosyasına ulaştı.

SAÇINDA VE KANINDA ESRAR VE KOKAİN

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Doğukan Güngör’ün saçında ve kanında hem esrar maddesi hem de kokain maddesi tespit edildi.

Gözden Kaçmasın Uyuşturucu soruşturması | Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı Haberi görüntüle

CİCİŞ KARDEŞLERDEN CEYDA’NIN SONUÇLARI DA POZİTİF

Örnek alınan isimlerden olan “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy’un da hem kanında hem de saçında kokain olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimler

-Türkiye Karate Şampiyonu Gözde Anuk

-Bebek Otel işletmecisi Arif Altunbulak

-Ciciş Kardeşlerden Ceyda Ersoy

-Spiker Ece Cerenbeli

-Oyuncu Doğukan Güngör

- Sedef Selen Atmaca

-Fenomen Merve Eryiğit

-Veysel Avcı

-Merve Uslu

-Lerna Elmas

-Fenomen Saniye Deniz

-Ceren Yıldırım

-Suat Yıldız

-Binnur Buse Alper

Haberin Devamı

Testi negatif çıkanlar isimler

-Özge Bitmez

-Sevgi Taşdan

-Gülsüm Bayrak

-Gizem Özköroğlu

-Sosyal medya fenomeni Burak Altundağ